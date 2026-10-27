Останні дні для оформлення "Пакунку школяра": як отримати 5 000 гривень
Батьки першокласників можуть подати заяву на державну допомогу "Пакунок школяра" у розмірі 5 000 грн. до 1 листопада. Станом на зараз уже подали понад 202 тисячі заяв, майже 194 тисячі з них погодили.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики у Telegram.
Хто може отримати допомогу
Виплату передбачили для сімей, чиї діти цьогоріч пішли до першого класу. За даними Міністерства освіти і науки, цього року першокласниками стали понад 241 тисяча дітей.
Подати заяву можна двома способами:
- онлайн - через застосунок "Дія";
- офлайн - у сервісному центрі Пенсійного фонду України.
На що можна витратити 5 000 грн
Кошти "Пакунку школяра" призначені для купівлі необхідних для навчання речей. За них можна придбати канцелярію, книжки, дитячий одяг і взуття.
Водночас це цільова допомога: розрахуватися нею можна лише в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із 30 дозволених MCC-кодів.
Перелік кодів можна знайти в розділі "Питання і відповіді щодо допомоги сім’ям з дітьми" на сайті Мінсоцполітики.
Читайте також про те, що родини першокласників почали одержувати перші виплати за програмою "Пакунок школяра" ще у серпні. На початковому етапі держава передбачила на програму понад 308 млн. гривень.
Раніше ми ділились інструкцією, як подати заявку на участь у програмі "Пакунок школяра" через "Дію".