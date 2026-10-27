Последние дни для оформления "Пакета школьника": как получить 5 000 гривен

Родители первоклассников могут подать заявление на государственную помощь "Пакет школьника" в размере 5 000 грн. до 1 ноября. По состоянию на сегодняшний день уже подали более 202 тысяч заявлений, почти 194 тысячи из них согласовали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram .

Кто может получить помощь

Выплату предусмотрели для семей, чьи дети в этом году пошли в первый класс. По данным Министерства образования и науки, в этом году первоклассниками стали более 241 тысяч детей.

Подать заявление можно двумя способами:

онлайн - через приложение "Дія";

офлайн - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

На что можно потратить 5000 грн

Средства "Пакет школьника" предназначены для покупки необходимых для обучения вещей. За них можно приобрести канцелярию, книги, детскую одежду и обувь.

В то же время это целевая помощь: рассчитаться можно только в торговых точках, платежные терминалы которых имеют один из 30 разрешенных MCC-кодов.

Список кодов можно найти в разделе "Вопросы и ответы о помощи семьям с детьми" на сайте Минсоцполитики.