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Главная » Жизнь » Общество

Последние дни для оформления "Пакета школьника": как получить 5 000 гривен

14:30 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
Последние дни для оформления "Пакета школьника": как получить 5 000 гривен Подать заявку можно до 1 ноября (коллаж РБК-Украина)
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Родители первоклассников могут подать заявление на государственную помощь "Пакет школьника" в размере 5 000 грн. до 1 ноября. По состоянию на сегодняшний день уже подали более 202 тысяч заявлений, почти 194 тысячи из них согласовали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram.

Кто может получить помощь

Выплату предусмотрели для семей, чьи дети в этом году пошли в первый класс. По данным Министерства образования и науки, в этом году первоклассниками стали более 241 тысяч детей.

Подать заявление можно двумя способами:

  • онлайн - через приложение "Дія";
  • офлайн - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

На что можно потратить 5000 грн

Средства "Пакет школьника" предназначены для покупки необходимых для обучения вещей. За них можно приобрести канцелярию, книги, детскую одежду и обувь.

В то же время это целевая помощь: рассчитаться можно только в торговых точках, платежные терминалы которых имеют один из 30 разрешенных MCC-кодов.

Список кодов можно найти в разделе "Вопросы и ответы о помощи семьям с детьми" на сайте Минсоцполитики.

Читайте также о том, что семьи первоклассников начали получать первые выплаты по программе "Пакет школьника" еще в августе. На начальном этапе государство предусмотрело на программу более 308 млн. гривен.

Ранее мы делились инструкцией, как подать заявку на участие в программе "Пакет школьника" через "Дію".

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