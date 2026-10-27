Последние дни для оформления "Пакета школьника": как получить 5 000 гривен
Родители первоклассников могут подать заявление на государственную помощь "Пакет школьника" в размере 5 000 грн. до 1 ноября. По состоянию на сегодняшний день уже подали более 202 тысяч заявлений, почти 194 тысячи из них согласовали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram.
Кто может получить помощь
Выплату предусмотрели для семей, чьи дети в этом году пошли в первый класс. По данным Министерства образования и науки, в этом году первоклассниками стали более 241 тысяч детей.
Подать заявление можно двумя способами:
- онлайн - через приложение "Дія";
- офлайн - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
На что можно потратить 5000 грн
Средства "Пакет школьника" предназначены для покупки необходимых для обучения вещей. За них можно приобрести канцелярию, книги, детскую одежду и обувь.
В то же время это целевая помощь: рассчитаться можно только в торговых точках, платежные терминалы которых имеют один из 30 разрешенных MCC-кодов.
Список кодов можно найти в разделе "Вопросы и ответы о помощи семьям с детьми" на сайте Минсоцполитики.
Читайте также о том, что семьи первоклассников начали получать первые выплаты по программе "Пакет школьника" еще в августе. На начальном этапе государство предусмотрело на программу более 308 млн. гривен.
Ранее мы делились инструкцией, как подать заявку на участие в программе "Пакет школьника" через "Дію".