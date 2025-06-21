Останні дні червня стануть початком "білої смуги" для цих знаків Зодіаку: кому нереально пощастить

Водолій

Гороскоп до кінця червня обіцяє вам радісні події. Настав час відпустити думки про погане та повірити в дива. "Чорна смуга" закінчується, а замість неї у ваше життя увірветься справжнє щастя. Просто починайте діяти та вірте в себе, це найголовніше.

Телець

Гарні новини, які от-от вас знайдуть, стануть справжнім подарунком долі. З ними ви зрозумієте, що більше не боїтеся помилитися. Ухвалюйте серйозні рішення та не слухайте чужі поради. До кінця червня ваша інтуїція допоможе обрати новий шлях, в якому буде лише "біла смуга".

Лев

Гороскоп успіху обіцяє вам казкові події, про які ви боялися навіть думати. Мрії нарешті почнуть перетворюватися на реальність, навіть якщо здавалося, що це неможливо. Зустрічайте початок "білої смуги" вчинками, про які не буде соромно розповісти іншим. Допоможіть тим, хто про це просить, і не робіть того, що може зіпсувати вашу "карму",

Терези

Гороскоп радить вам наважитися на щось незвичайне. Дозвольте собі стати щасливою людиною та поставте крапку в усіх історіях, які заважали вам дихати на повні груди. "Біла смуга" прийде лише тоді, коли ви дійсно будете готові її зустрічати. Доведіть, що не боїтеся нового життя.