Последние дни июня станут началом "белой полосы" для этих знаков Зодиака: кому нереально повезет

Водолей

Гороскоп до конца июня обещает вам радостные события. Пришло время отпустить мысли о плохом и поверить в чудеса. "Черная полоса" заканчивается, а вместо нее в вашу жизнь ворвется настоящее счастье. Просто начинайте действовать и верьте в себя, это самое главное.

Телец

Хорошие новости, которые вот-вот вас найдут, станут настоящим подарком судьбы. С ними вы поймете, что больше не боитесь ошибиться. Принимайте серьезные решения и не слушайте чужие советы. До конца июня ваша интуиция поможет выбрать новый путь, в котором будет только "белая полоса".

Лев

Гороскоп успеха обещает вам сказочные события, о которых вы боялись даже думать. Мечты наконец-то начнут превращаться в реальность, даже если казалось, что это невозможно. Встречайте начало "белой полосы" поступками, о которых не будет стыдно рассказать другим. Помогите тем, кто об этом просит, и не делайте того, что может испортить вашу "карму",

Весы

Гороскоп советует вам решиться на что-то необычное. Позвольте себе стать счастливым человеком и поставьте точку во всех историях, которые мешали вам дышать полной грудью. "Белая полоса" придет только тогда, когда вы действительно будете готовы ее встречать. Докажите, что не боитесь новой жизни.