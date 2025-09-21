UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Останнє осіннє тепло? Синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 21 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 21 вересня буде сухою та теплою. У деяких регіонах пригріє до +27 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні невеличка хмарність, але опадів не очікується. 

У південно-західній частині вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень від +22 до +27 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +10 +15 градусів, а на сході лише +7 +12. 

Погода у Києві

У столиці України сьогодні невелика хмарність. У Києві дощу не буде. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +25 +27 градусів, а в області від +22 до +27.

Погода в Україні восени

Як розповіла синоптик Наталія Діденко в інтерв'ю РБК-Україна, ці вихідні будуть останнім теплим вікендом у вересні. Вже наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими.

Більше про погоду в Україні восени - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

