Последнее осеннее тепло? Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

Погода в Украине осенью

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в интервью РБК-Украина, эти выходные будут последним теплым уикендом в сентябре. Уже следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными.

Больше о погоде в Украине осенью - узнайте в материале РБК-Украина.