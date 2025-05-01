Останнє інтерв'ю Папи Франциска. Скорсезе презентує новий фільм після його смерті

Про що розповість фільм Скорсезе

Документальний фільм Скорсезе під назвою "Aldeas - Нова історія" детально розповість про роботу організації, заснованої Папою Франциском у 2013 році для об'єднання молоді з усього світу.

Йдеться про некомерційну міжнародну організацію Scholas Occurrentes, яка просуває серед молодих людей так звану "культуру зустрічей".

Частина роботи організації - створення фільмів в межах ініціативи Aldeas. Тож у документалці покажуть, зокрема, як молодь з Індонезії, Гамбії та Італії бере участь у програмі та створює короткометражні картини.

Крім того, у стрічці Скорсезе будуть представлені розмови з Папою Франциском, проведені під час зйомок документального фільму.

За словами творців картини, це буде "останнє поглиблене інтерв'ю Папи перед камерою".

"Зараз, як ніколи раніше, нам потрібно розмовляти один з одним, слухати один одного в різних культурах. Один з найкращих способів досягти цього - ділитися історіями про те, ким ми є, відображеними в нашому особистому житті та досвіді", - зауважив Скорсезе.

Чи відома дата виходу документального фільму

Вихід нового документального фільму анонсували компанії:

Aldeas Scholas Film;

Scorsese's Sikelia Productions.

За словами їхніх представників, стрічка стане "свідченням незмінної віри в те, що творчість - це не лише засіб вираження, але й шлях до надії та трансформації".

Сам Папа Франциск називав Aldeas перед смертю "надзвичайно поетичним і дуже конструктивним проектом, оскільки він сягає коріння людського життя, людської комунікабельності, людських конфліктів... суті життєвого шляху".

Водночас точна дата виходу фільму оголошена поки що не була.

Що відомо про відносини Скорсезе та Франциска

Впродовж багатьох років Скорсезе неодноразово зустрічався з Папою Франциском. Їхні розмови навіть надихали 82-річного режисера на роботу над фільмами "Остання спокуса Христа" й "Мовчання".

Коли понтифіка не стало, Скорсезе згадував про нього, як про "у всіх відношеннях чудову людину".

"Для Папи Франциска було важливо, щоб люди в усьому світі обмінювалися ідеями з повагою, зберігаючи при цьому свою культурну ідентичність. І кіно - найкращий засіб для цього", - вважає режисер.

Він додав, що покійний Папа Римський "визнавав власні недоліки" та "випромінював мудрість, доброту... мав непохитну відданість добру".

"У душі він знав, що невігластво - жахлива чума для людства. Тому він ніколи не припиняв навчатися. І він ніколи не припиняв просвіщати. І він приймав, проповідував і практикував прощення. Вселенське та постійне прощення", - розповів Скорсезе.

Він зізнався, що мав за щастя знати Папу Франциска.

"Втрата для мене - глибока. Мені пощастило знати його, і я сумуватиму за його присутністю та його теплом. Втрата для світу - величезна. Але він залишив після себе світло, і його ніколи не можна згасити", - наголосив режисер.