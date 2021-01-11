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Останется без пожертвований: Stripe заблокировала Дональда Трампа

США, Понедельник 11 января 2021 11:15
Останется без пожертвований: Stripe заблокировала Дональда Трампа
Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: РБК-Украина

Сервис электронных платежей Stripe заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Американский лидер и его сторонники не смогут собирать пожертвования.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, причиной решения Stripe стало нарушение политики компании против поощрения насилия. Такой шаг предприняли после того, как Трамп хранил молчание по официальным каналам, имевшимся в его распоряжении, после штурма Капитолия 6 января.

Кампания действующего президента запустила сбор денег для множества судебных исков, которые политик подал против штатов по всей стране. Почти все судебные иски отклонили, однако Республиканская партия все равно смогла собрать сотни миллионов долларов.

Где еще заблокировали президента США

TechCrunch пишет, что Трампа также заблокировали в Snap, Facebook, Twitter, Pinterest, Spotify и TikTok. К тому же Stripe не единственная платежная компания, отказавшаяся обслуживать Трампа. Shopify и PayPal были первыми, кто принял меры против экстремистов из числа сторонников политика, участвовавших в беспорядках.

Отмечается, что PayPal деактивирует аккаунты некоторых сторонников президента, однако эти запреты пока не распространяются непосредственно на него самого. Shopify объявила, что удалит магазины кампании Трампа и его личного бренда со своей платформы.

Как писало РБК-Украина, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Ранее Twitter заблокировал аккаунт президента США на 12 часов и потребовал от него удаления трех записей.

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