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Залишиться без пожертвувань: Stripe заблокувала Дональда Трампа

США, Понеділок 11 січня 2021 11:15
Залишиться без пожертвувань: Stripe заблокувала Дональда Трампа
Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: РБК-Україна

Сервіс електронних платежів Stripe заблокував акаунт чинного президента США Дональда Трампа. Американський лідер і його прихильники не зможуть збирати пожертви.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, причиною рішення Stripe стало порушення політики компанії проти заохочення насильства. Такий крок зробили після того, як Трамп зберігав мовчання по офіційних каналах, що були в його розпорядженні, після штурму Капітолію 6 січня.

Кампанія чинного президента запустила збір грошей для безлічі судових позовів, які політик подав проти штатів по всій країні. Майже всі судові позови відхилили, проте Республіканська партія все одно змогла зібрати сотні мільйонів доларів.

Де ще заблокували президента США

TechCrunch пише, що Трампа також заблокували в Snap, Facebook, Twitter, Pinterest, Spotify і TikTok. До того ж Stripe не єдина платіжна компанія, яка відмовилася обслуговувати Трампа. Shopify і PayPal були першими, хто вжив заходів проти екстремістів з-поміж прихильників політика, які брали участь у заворушеннях.

Відзначається, що PayPal деактивує акаунти деяких прихильників президента, однак ці заборони поки не поширюються безпосередньо на нього самого. Shopify оголосила, що видалить магазини кампанії Трампа і його особистого бренду зі своєї платформи.

Як писало РБК-Україна, в компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Раніше Twitter заблокував акаунт президента США на 12 годин і зажадав від нього видалення трьох записів.

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