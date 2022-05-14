Останется только один. УЗ прекращает курсирование эвакуационных поездов

"Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса. У нас на вчера - только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуется нормальным регулярным сервисом "Укрзализныци", - заявил он.

Камышин отметил, что за 12 мая компания перевезла 30 тысяч пассажиров и только 177 из них - эвакуационными поездами.

"При этом мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис, где он действительно нужен. Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это потребуется. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограничена мобильность и железная дорога - единственный способ уехать", - добавил глава УЗ.