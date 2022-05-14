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Залишиться тільки один. УЗ припиняє курсування евакуаційних поїздів

Фото: УЗ припиняє курсування евакуаційних поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця" припиняє курсування евакуаційних поїздів через істотне зменшення попиту на рейси. Однак компанія залишить один рейс для евакуації людей з Покровська Донецької області.

Про це заявив глава УЗ Олександр Камишин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. У нас на вчора - тільки один евакуаційний поїзд. І все більше людей користується нормальним регулярним сервісом "Укрзалізниці", - заявив він.

Камишин зазначив, що за 12 травня компанія перевезла 30 тисяч пасажирів і тільки 177 з них - евакуаційними поїздами.

"При цьому ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс, де він дійсно потрібен. Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити до тих пір, поки це буде потрібно. Все менше і менше людей користується ним, але це люди, у яких обмежена мобільність і залізниця - єдиний спосіб виїхати", - додав глава УЗ.

Раніше повідомлялося, що на 14 травня призначено один евакуаційний поїзд сполученням Покровськ-Дніпро-Львів.

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УкрзалізницяевакуаціяВійна Росії проти України