Залишиться тільки один. УЗ припиняє курсування евакуаційних поїздів

"Укрзалізниця" припиняє курсування евакуаційних поїздів через істотне зменшення попиту на рейси. Однак компанія залишить один рейс для евакуації людей з Покровська Донецької області.

"Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. У нас на вчора - тільки один евакуаційний поїзд. І все більше людей користується нормальним регулярним сервісом "Укрзалізниці", - заявив він.

Камишин зазначив, що за 12 травня компанія перевезла 30 тисяч пасажирів і тільки 177 з них - евакуаційними поїздами.

"При цьому ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс, де він дійсно потрібен. Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити до тих пір, поки це буде потрібно. Все менше і менше людей користується ним, але це люди, у яких обмежена мобільність і залізниця - єдиний спосіб виїхати", - додав глава УЗ.