Залишиться тільки один. УЗ припиняє курсування евакуаційних поїздів
"Укрзалізниця" припиняє курсування евакуаційних поїздів через істотне зменшення попиту на рейси. Однак компанія залишить один рейс для евакуації людей з Покровська Донецької області.
Про це заявив глава УЗ Олександр Камишин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Залізниця продовжує працювати за графіком. Ми закінчуємо евакуаційну програму. Ми продовжуємо її тільки в напрямку з Донбасу. У нас на вчора - тільки один евакуаційний поїзд. І все більше людей користується нормальним регулярним сервісом "Укрзалізниці", - заявив він.
Камишин зазначив, що за 12 травня компанія перевезла 30 тисяч пасажирів і тільки 177 з них - евакуаційними поїздами.
"При цьому ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс, де він дійсно потрібен. Ми його зараз робимо з Покровськом і будемо робити до тих пір, поки це буде потрібно. Все менше і менше людей користується ним, але це люди, у яких обмежена мобільність і залізниця - єдиний спосіб виїхати", - додав глава УЗ.
Раніше повідомлялося, що на 14 травня призначено один евакуаційний поїзд сполученням Покровськ-Дніпро-Львів.
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