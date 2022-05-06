Осталось меньше месяца. Украинцам снова придется платить по кредитам

В частности, в пресс-службе Ощадбанка заявили, что "вопрос о возможности продления кредитных каникул пока обсуждается" и что об окончательном решении сообщат клиентам.

В пресс-службе ПриватБанка также сказали, что о решении по кредитным каникулам сообщат позже.

Условия кредитных каникул

ПриватБанк ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам с 1 марта 2022 года до 1 июня 2022 года.

По данным банка, кредитные каникулы - это льготные условия договора, когда клиенты имеют право не вносить обязательный минимальный платеж. Кредитные каникулы означают, что банк не будет штрафовать за просроченные платежи. Стандартные условия льготного периода карты остаются неизменными.

Ощадбанк ввел кредитные каникулы для представителей микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Эта программа поддержки предпринимателей действует до 31 мая 2022 года. На период кредитных каникул отсрочены выплаты по телу кредитов и проценты.

В это время не будут применяться штрафные санкции за невыполнение или неполное выполнение действующих кредитных договоров. Кредитные каникулы для всех клиентов начнутся автоматически, для их введения не нужно обращаться в банк.

Нормы закона

В марте Верховная рада приняла закон, который меняет ряд правил работы банков и небанковских финансовых учреждений, в частности предоставляющих услуги по кредитованию.

Согласного закону, на период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня отмены потребитель не будет нести ответственности перед кредитодателем в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту. В случае допущения такой просрочки потребитель освобождается от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и иных платежей.

Как отметили в НБУ, новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами - такое начисление является правомерным со стороны кредитора. "Кредитные каникулы - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение", - добавили в НБУ.

Отметим, по данным НБУ, с началом полномасштабной войны банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссию за пользование своими услугами. Это негативно отразилось на процентных и комиссионных доходах банков и стало одной из причин того, что банковская система в марте стала убыточной.