Залишилося менше місяця. Українцям знову доведеться платити за кредитами

Зокрема, в прес-службі Ощадбанку заявили, що "питання про можливість продовження кредитних канікул поки обговорюється" і що про остаточне рішення повідомлять клієнтам.

У прес-службі ПриватБанку також сказали, що про рішення щодо кредитних канікул повідомлять пізніше.

Умови кредитних канікул

ПриватБанк запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року.

За даними банку, кредитні канікули - це пільгові умови договору, коли клієнти мають право не вносити обов'язковий мінімальний платіж. Кредитні канікули означають, що банк не буде штрафувати за прострочені платежі. Стандартні умови пільгового періоду карти залишаються незмінними.

Ощадбанк запровадив кредитні канікули для представників мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Ця програма підтримки підприємців діє до 31 Травня 2022 року. На період кредитних канікул відстрочені виплати по тілу кредитів і відсотки.

У цей час не застосовуватимуться штрафні санкції за невиконання або неповне виконання діючих кредитних договорів. Кредитні канікули для всіх клієнтів почнуться автоматично, для їх введення не потрібно звертатися в банк.

Норми закону

В березні Верховна рада прийняла закон, який змінює ряд правил роботи банків і небанківських фінансових установ, зокрема надають послуги з кредитування.

Згідно з законом, на період дії воєнного стану і в 30-денний термін після дня скасування споживач не буде нести відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом. У разі допущення такого прострочення споживач звільняється від обов'язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів.

Як зазначили в НБУ, нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами - таке нарахування є правомірним з боку кредитора. "Кредитні канікули - це відстрочка сплати боргу, а не його прощення", - додали в НБУ.

Зазначимо, за даними НБУ, з початком повномасштабної війни банки ввели кредитні канікули і знизили комісію за користування своїми послугами. Це негативно відбилося на процентних і комісійних доходах банків і стало однією з причин того, що банківська система в березні стала збитковою.