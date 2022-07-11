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Осталось 30% вакансий: как война изменила рынок труда в Украине

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Украина, Понедельник 11 июля 2022 15:41
Осталось 30% вакансий: как война изменила рынок труда в Украине Фото: вакансий в Украине стало меньше в три раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

До 24 февраля на сайте по трудоустройству robota.ua было в среднем 100 тысяч актуальных вакансий. Война подкосила рынок труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу портала.

По данным пресс-службы, война почти полностью остановила наем: в марте осталось лишь 7% вакансий от показателей мирного времени.

"Но рынок труда так просто не сдается и сейчас постепенно восстанавливается: мы имеем 30% вакансий от довоенных показателей, и каждую неделю их количество продолжает расти", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Work.ua, количество вакансий в Украине в июне выросло на 67% до 35,5 тысяч. Однако это втрое меньше, чем до начала войны. В июне среди работодателей сохраняется высокий спрос на специалистов по продажам.

По данным НБУ, сокращение зарплат в частном секторе составляет от 25 до 50%. При этом персонал сокращается.

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