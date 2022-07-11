Осталось 30% вакансий: как война изменила рынок труда в Украине
До 24 февраля на сайте по трудоустройству robota.ua было в среднем 100 тысяч актуальных вакансий. Война подкосила рынок труда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу портала.
По данным пресс-службы, война почти полностью остановила наем: в марте осталось лишь 7% вакансий от показателей мирного времени.
"Но рынок труда так просто не сдается и сейчас постепенно восстанавливается: мы имеем 30% вакансий от довоенных показателей, и каждую неделю их количество продолжает расти", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Work.ua, количество вакансий в Украине в июне выросло на 67% до 35,5 тысяч. Однако это втрое меньше, чем до начала войны. В июне среди работодателей сохраняется высокий спрос на специалистов по продажам.
По данным НБУ, сокращение зарплат в частном секторе составляет от 25 до 50%. При этом персонал сокращается.
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