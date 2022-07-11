Осталось 30% вакансий: как война изменила рынок труда в Украине

Фото: вакансий в Украине стало меньше в три раза (Виталий Носач, РБК-Украина)

До 24 февраля на сайте по трудоустройству robota.ua было в среднем 100 тысяч актуальных вакансий. Война подкосила рынок труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу портала.

По данным пресс-службы, война почти полностью остановила наем: в марте осталось лишь 7% вакансий от показателей мирного времени. "Но рынок труда так просто не сдается и сейчас постепенно восстанавливается: мы имеем 30% вакансий от довоенных показателей, и каждую неделю их количество продолжает расти", - говорится в сообщении.