Залишилося 30% вакансій: як війна змінила ринок праці в Україні

Фото: вакансій в Україні стало менше в три рази (Віталій Носач, РБК-Україна)

До 24 лютого на сайті з працевлаштування robota.ua було в середньому 100 тисяч актуальних вакансій. Війна підкосила ринок праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу порталу.

За даними прес-служби, війна майже повністю зупинила найм: у березні лишилось лише 7% вакансій від показників мирного часу. "Але ринок праці так просто не здається і зараз поступово відновлюється: маємо 30% вакансій від довоєнних показників, і щотижня їх кількість продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.