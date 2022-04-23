Все остальное - политические понты. Зеленский назвал главные вопросы переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым актуальными вопросами во время переговоров с Россией являются гарантии безопасности и нейтральность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресконференцию Зеленского.

"Я думаю, что самые актуальные вопросы - это гарантии безопасности и нейтральность, это судьба Донбасса и Крыма. Больше вопросов не существует. Все остальное - политические понты" - сказал Зеленский отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

По его словам, самым главным вопросом являются гарантии безопасности, нейтральность и судьба Донбасса и Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что во время переговоров с Россией Украина получала ультиматум, но затем исчезли пункты.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 59-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!