Зеленский о переговорах с Россией: мы получили ультиматум, но потом из него исчезли пункты

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале переговоров с Россией. Глава государства отметил, что на первом этапе Москва выдвинула ультиматум, из котором потом стали исчезать пункты.

"Мы получили ультиматум. Там было написано, что Украина должна. Поначалу это был ультиматум. Затем его риторика начала меняться через объединенное государство", - сказал Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина Милана Лелича по российскому варианту мирного договора.

Глава государства добавил, что уже через несколько дней из российского ультиматума и риторике Москвы начали исчезать некоторые пункты. После этого начались переговоры и было подготовлено коммюнике в Турции.

"На него РФ сначала положительно реагировала, а затем внутри государства получили отрицательную реакцию... И тогда они передали те или иные ответы на наше коммюнике. С этими ответами наши группы работают", - уточнил президент.