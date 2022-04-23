Зеленский о переговорах с Россией: мы получили ультиматум, но потом из него исчезли пункты
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале переговоров с Россией. Глава государства отметил, что на первом этапе Москва выдвинула ультиматум, из котором потом стали исчезать пункты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.
"Мы получили ультиматум. Там было написано, что Украина должна. Поначалу это был ультиматум. Затем его риторика начала меняться через объединенное государство", - сказал Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина Милана Лелича по российскому варианту мирного договора.
Глава государства добавил, что уже через несколько дней из российского ультиматума и риторике Москвы начали исчезать некоторые пункты. После этого начались переговоры и было подготовлено коммюнике в Турции.
"На него РФ сначала положительно реагировала, а затем внутри государства получили отрицательную реакцию... И тогда они передали те или иные ответы на наше коммюнике. С этими ответами наши группы работают", - уточнил президент.
Напомним, Украина пригрозила России выйти из переговоров по мирному договору, если пройдет так называемый "референдум" в Херсонской области
Война России против Украины идет 59-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!