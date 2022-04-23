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Все інше - політичні понти. Зеленський назвав головні питання переговорів з РФ

Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський розповів, що найактуальнішими питаннями під час переговорів із Росією є гарантії безпеки та нейтральність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

За його словами, найголовнішим питанням є гарантії безпеки і нейтральність та доля Донбасу та Криму.

"Я думаю, що найактуальніші питання - це гарантії безпеки і нейтральність, це доля Донбасу та Криму. Більше питань не існує. Все інше - політичні понти" - сказав Зеленський відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

Раніше Зеленський заявив, що під час переговорів з Росією Україна отримувала ультиматум, але потім з нього зникли пункти.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 59-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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