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Остались "Зеленые". Вторая партия поддержала соглашение о новой коалиции в Германии

Новина українською →
Германия, Воскресенье 05 декабря 2021 19:32
Остались "Зеленые". Вторая партия поддержала соглашение о новой коалиции в Германии Фото: Кристиан Линднер, глава СДП (flickr.com/dirkvorderstrasse)
Автор: Дмитрий Левицкий

Еще одна партия-участник будущей немецкой коалиции поддержала коалиционное соглашение. Речь о либеральной Свободной демократической партии Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СвДП Кристиана Линднера.

Либералы сегодня подавляющим большинством голосов поддержали одобрение коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии и "Зелеными". Эти три партии должны сформировать "светофорное" правительство уже на этой неделе.

"Я убежден, что эта страна выигрывает от этой коалиции. Давайте уже начнем. Германия ждет этого нового старта", - заявил Линднер.

Согласно коалиционному соглашению, глава партии свободных либералов Линднер должен стать министром финансов в новом правительстве, которым будет руководить лидер СДПГ Олаф Шольц.

Накануне коалиционное соглашение было поддержано социал-демократами. Уже в понедельник, как ожидается, документ будет одобрен партией "Зеленых", что позволит назначить нового канцлера Германии и сформировать правительство.

Напомним, ранее в Германии назвали дату избрания нового канцлера. Церемония состоится уже на следующей неделе.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, чего украинцам ждать от будущего правительства Германии.

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