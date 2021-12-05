Остались "Зеленые". Вторая партия поддержала соглашение о новой коалиции в Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СвДП Кристиана Линднера .

Либералы сегодня подавляющим большинством голосов поддержали одобрение коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии и "Зелеными". Эти три партии должны сформировать "светофорное" правительство уже на этой неделе.

"Я убежден, что эта страна выигрывает от этой коалиции. Давайте уже начнем. Германия ждет этого нового старта", - заявил Линднер.

Согласно коалиционному соглашению, глава партии свободных либералов Линднер должен стать министром финансов в новом правительстве, которым будет руководить лидер СДПГ Олаф Шольц.

Накануне коалиционное соглашение было поддержано социал-демократами. Уже в понедельник, как ожидается, документ будет одобрен партией "Зеленых", что позволит назначить нового канцлера Германии и сформировать правительство.