Залишилися "Зелені". Друга партія підтримала угоду про нову коаліцію в Німеччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ВДП Крістіана Лінднера .

Ліберали сьогодні переважною більшістю голосів підтримали схвалення коаліційної угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини та "Зеленими". Ці три партії мають сформувати "світлофорний" уряд вже цього тижня.

"Я переконаний, що ця країна виграє від цієї коаліції. Давайте вже почнемо. Німеччина чекає цього нового старту", - заявив Лінднер.

Згідно з коаліційною угодою, глава партії вільних лібералів Лінднер має стати міністром фінансів в новому уряді, яким керуватиме лідер СДПН Олаф Шольц.

Напередодні коаліційна угода була підтримана соціал-демократами. Вже у понеділок, як очікується, документ буде схвалений партією "Зелених", що дасть змогу призначити нового канцлера Німеччини та сформувати уряд.