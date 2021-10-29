Не остается надежд. В Раде прогнозируют, что ЕС исключит Украину из "зеленого" списка

Евросоюз дал Украине отсрочку и не исключил из "зеленого" списка третьих стран. Однако статистика заболеваемости коронавирусом не оставляет шансов остаться в нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера ".

"Украина "красная" для США и Швейцарии. ЕС дал нам отсрочку в одну неделю и он закончился сегодня", - сказал народный депутат.

Радуцкий считает, что на следующем заседании Еврокомиссия внесет Украину в "красную" зону и запретит въезд украинцам в Евросоюз.

"Будем ждать следующего заседания Еврокомиссии, но наша статистика не оставляет надежд, что мы останемся в зеленой зоне", - добавил он.

Напомним, сегодня Евросоюз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина осталась в этом перечне, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты рассматривают актуальные на сегодняшний день вопросы, в частности, нужно ли вводить обязательную вакцинацию для украинцев и эффективно ли наша власть борется с эпидемией.

Ответы на эти и другие вопросы дают Михаил Радуцкий, Евгений Комаровский, Борис Бриль и другие.



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму.



Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании тех, кто подделывает COVID-паспорта.



А ужасную правду о том, какая реальная ситуация в больницах Украины сегодня, рассказала известная волонтер Екатерина Ножевникова.



Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране.



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