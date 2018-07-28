На Осокорках у Києві на акції проти забудови сталися сутички з поліцією

На Осокорках протестують проти будівництва на місці екопарку

У Києві на Осокорках сталися сутички з поліцією на акції проти забудови. Про це повідомляє informator.news.

Зокрема, в Нацкорпусі заявили, що прийшли на місце забудови в екопарку "Осокорки", щоб підтримати місцевих жителів в акції проти будівництва. За даними informator.news, акція супроводжувалася сутичками з поліцією.

У той же час повідомляється, що представники "Нацкорпуса" намагалися знести паркан на будмайданчику. На місці зіткнень були чутні постріли. Також в конфлікті брали участь люди у формі без розпізнавальних знаків.

Сутички між націоналістами та поліцією на Осокорках у Києві. Подробицi: https://informator.news/rozpochalasya-aktsiya-protestu-proty-nezakonnoji-zabudovy-parku-osokorky/ Telegram: https://t.me/informator_1 Опубліковано ІНФОКОР Субота, 28 липня 2018 р.

Нагадаємо, в травні на цьому ж місці сталася масова бійка у зв'язку з будівництвом на території екопарку житлового комплексу "Патріотика на озерах". Зокрема, місцеві жителі за підтримки "Азова" намагалися заблокувати будівельну техніку, після чого сталося зіткнення. На місце події прибули кілька нарядів поліції, які намагалися вирішити конфлікт. У результаті масової бійки постраждали кілька осіб.