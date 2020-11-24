Особый статус Донбасса поддерживают около четверти украинцев

Более половины (53%) респондентов приняли бы участие в референдуме о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. При этом, доля тех, кто считает необходимым вынесение этого вопроса на референдум, составляет 42,9%, то есть на 10% меньше.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Один из возможных вариантов ответа - предоставление этим территориям особого статуса, амнистия для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины, - поддерживают 23,9% тех, кто намерен принять участие в референдуме.

Другой, альтернативный вариант - официальное признание оккупации этих территорий и их изоляция до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины - поддерживают большинство опрошенных граждан - 51,0% тех, кто принял бы участие в референдуме.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года, абсолютное большинство (64,6%) опрошенных украинцев считают конфликт на Донбассе российско-украинским. Только 16,3% респондентов назвали конфликт внутренним украинским.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).