Особливий статус Донбасу підтримують близько чверті українців

Більше половини (53%) респондентів взяли б участь у референдумі про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. При цьому, частка тих, хто вважає за необхідне винесення цього питання на референдум, складає 42,9%, тобто на 10% менше.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Один з імовірних варіантів відповіді - надання цим територіям особливого статусу, амністія для учасників сепаратистських рухів, які не скоїли тяжких злочинів, та проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України, підтримують 23,9% тих, хто має намір взяти участь у референдумі.

Інший, альтернативний варіант - офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляція до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України - підтримують більшість опитаних громадян - 51,0% тих, хто взяв би участь у референдумі.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року по всій України за винятком окупованих Росією територій Опитано 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року, абсолютна більшість (64,6%) опитаних українців вважають конфлікт на Донбасі російсько-українським. Лише 16,3% респондентів назвали конфлікт внутрішнім українським.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).