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Особый статус: Байден заявил, что сделает Катар основным союзником, который не входит в НАТО

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден пообещал эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани, что вскоре назначит Катар своим основным союзником, который не является членом НАТО. В частности, ключевому партнеру в неспокойном регионе планируется придать особый статус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Во время встречи в Овальном кабинете Байден сообщил, что планирует в скором времени уведомить Конгресс США о назначении, которое Соединенные Штаты предоставляют близким союзникам, что не входят в НАТО и имеют стратегические рабочие отношения с Вооруженными силами США.

"Катар - добрый друг, надежный и способный партнер. И я сообщу Конгрессу о том, что назначу Катар основным союзником, который не является членом НАТО, чтобы отразить важность наших отношений. Я думаю, что это давно назрело", - заявил Байден.

Ранее мы писали, что Катар будет выполнять функции дипломатического представителя США в Афганистане.

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Катар