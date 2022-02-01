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Особливий статус: Байден заявив, що зробить Катар основним союзником, який не входить до НАТО

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден пообіцяв еміру Катару шейху Таміму Бін Хамаду аль-Тані, що незабаром призначить Катар своїм основним союзником, який не є членом НАТО. Зокрема, ключовому партнеру в неспокійному регіоні планується надати особливий статус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті Байден повідомив, що планує незабаром повідомити Конгрес США про призначення, яке Сполучені Штати надають близьким союзникам, що не входять до НАТО і мають стратегічні робочі відносини зі Збройними силами США.

"Катар - добрий друг, надійний і здібний партнер. І я повідомлю Конгресу про те, що призначу Катар основним союзником, який не є членом НАТО, щоб відобразити важливість наших відносин. Я думаю, що це давно назріло", - заявив Байден.

Раніше ми писали, що Катар виконуватиме функції дипломатичного представника США в Афганістані.

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Катар