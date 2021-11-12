ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Катар будет выполнять функции дипломатического представителя США в Афганистане, - Блинкен

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 18:52
Катар будет выполнять функции дипломатического представителя США в Афганистане, - Блинкен Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 12 ноября, Соединенные Штаты и Катар подписали соглашение о том, что Катар будет представлять дипломатические интересы США в Афганистане. Такое решение является важным сигналом о возможном будущем прямом взаимодействии между Вашингтоном и "Талибаном" после двух десятилетий войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его катарский коллега Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани подписали соглашение о том, что Катар станет "защищающей державой" США в Афганистане, на церемонии в Госдепартаменте после проведения переговоров.

"Катар создаст в своем посольстве в Афганистане отдел по интересам США, который будет предоставлять определенные консульские услуги и следить за состоянием и безопасностью американских дипломатических объектов в Афганистане", - сказал Блинкен.

Согласно новому соглашению, которое вступает в силу 31 декабря, Катар выделит определенный персонал из своего посольства в Афганистане в Секцию интересов США и будет тесно координировать свои действия с Госдепартаментом США и американской миссией в Дохе.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты также продолжат взаимодействие с политическим офисом "Талибана" в столице Катара Дохе.

Консульская помощь может включать прием заявлений на выдачу паспортов, нотариальные услуги по оформлению документов, предоставление информации и помощь в чрезвычайных ситуациях, сказал американский чиновник на условиях анонимности.

"Механизм защиты власти предусматривает, что Катар будет способствовать любой официальной коммуникации между США и Афганистаном", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Катар Соединенные Штаты Америки Афганистан
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку