"Особый правовой режим": как повлияет на жизнь украинцев военное положение

По словам главы столичной юстиции Станислава Куценко, возможно введение комендантского часа и в некоторых случаях - ограничение свободы передвижения
Президент Украины Петр Порошенко в ночь с 25 на 26 ноября обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть введение в стране военного положения сроком на 60 суток. Это произошло после того, как российские войска атаковали штурмом и захватили три судна ВМС Вооруженных Сил Украины в районе Керченского пролива.
Что означает на практике введение военного положения, как это повлияет на повседневную жизнь украинцев и можно ли проводить выборы – на эти вопросы Styler РБК-Украина отвечает Станислав Куценко, начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.
"Военное положение — это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности", - говорит Куценко.
Он напоминает: правовое регулирование введения военного положения обеспечивает Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента.
По представлению Совета национальной безопасности Украины Президент издает указ о ведении военного положения. В следующие два дня Верховная Рада должна его рассмотреть и проголосовать. При этом в законе не указывается продолжительность военного положения – срок его действия должен быть указан в указе президента.
В случае окончания срока полномочий Президента Украины во время действия военного положения его полномочия продлеваются до вступления на пост новоизбранного Президента Украины, который избирается после отмены военного положения.
Фото: Станислав Куценко, начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве (facebook.com/Stanislav.Kutsenko)
Военное положение отменяется или после истечения срока, на который он был введен, либо отдельным указом президента об отмене военного положения.
В условиях военного положения запрещаются (ст. 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения"):
- изменение Конституции Украины;
- изменение Конституции Автономной Республики Крым;
- проведение выборов Президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления;
- проведение всеукраинских и местных референдумов;
- проведение забастовок, массовых собраний и акций.
Устанавливается усиленной охраны важных объектов национальной экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
Вводится трудовая повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые возникли в период действия военного положения.
Возможно использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны.
Возможно введение комендантского часа, во время которой запрещается пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
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В некоторых случаях возможно установление особого режима въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств.
Президент Украины в условиях военного положения (Ст. 11 Закон Украины "О правовом режиме военного положения"):
1) осуществляет общее руководство внедрением и выполнением мероприятий правового режима военного положения;
2) принимает по предложению Совета национальной безопасности и обороны Украины решение о привлечении Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мероприятий правового режима военного положения;
3) осуществляет стратегическое руководство Вооруженными Силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами через Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины;
4) определяет порядок прохождения военной службы.
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