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"Особливо цими днями". Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги

Субота 02 грудня 2023 21:16
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"Особливо цими днями". Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо цими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити", - заявив він.

Обстріли України 2 грудня

У ніч на 2 грудня російські терористи випустили по території України 11 ударних дронів типу Shahed з мису Чауда. Також ворог запустив авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.

В результаті роботи протиповітряної оборони було знищено десять ударних БпЛА в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.

Зокрема ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району.

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