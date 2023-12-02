"Особливо цими днями". Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги
Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо цими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.
"Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити", - заявив він.
Обстріли України 2 грудня
У ніч на 2 грудня російські терористи випустили по території України 11 ударних дронів типу Shahed з мису Чауда. Також ворог запустив авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.
В результаті роботи протиповітряної оборони було знищено десять ударних БпЛА в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.
Зокрема ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району.
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