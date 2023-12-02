"Особенно в эти дни". Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревогу
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно в эти дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
"Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги. Особенно в эти дни. Особенно. Не стоит пренебрегать", - заявил он.
Обстрелы Украины 2 декабря
В ночь на 2 декабря российские террористы выпустили по территории Украины 11 ударных дронов типа Shahed из мыса Чауда. Также враг запустил авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.
В результате работы противовоздушной обороны были уничтожены десять ударных БпЛА в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 над Днепропетровской областью.
В частности, враг обстрелял из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района.
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