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"Особенно в эти дни". Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревогу

Суббота 02 декабря 2023 21:16
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"Особенно в эти дни". Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревогу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно в эти дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги. Особенно в эти дни. Особенно. Не стоит пренебрегать", - заявил он.

Обстрелы Украины 2 декабря

В ночь на 2 декабря российские террористы выпустили по территории Украины 11 ударных дронов типа Shahed из мыса Чауда. Также враг запустил авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

В результате работы противовоздушной обороны были уничтожены десять ударных БпЛА в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 над Днепропетровской областью.

В частности, враг обстрелял из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района.

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