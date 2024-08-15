Особлива увага захисникам "Азовсталі". Буданов назвав пріоритет при обміні полонених

Пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Російською Федерацією будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь".
Про це заявив глава ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час брифінгу за результатами Ставки верховного головнокомандувача.
За словами Буданова, було узгоджено відповідні дії та принцип роботи штабу з обміну полоненими. Зокрема, наразі Україна намагатиметься повертати всіх важко поранених та тяжко хворих, всіх жінок та всіх, хто перебуває у полоні довгий термін.
"Чим довше він знаходиться в полоні, тим більше ми будемо займатись тим, щоб повернути таку людину", - сказав голова ГУР.
Також особлива увага буде приділена тим, хто захищав "Азовсталь" та потрапив у полон.
"Питанню повернення всіх, хто там був, приділяємо особливу увагу", - зазначив Буданов.
Окрім цього, Україна буде докладати зусіль для повернення всіх інших цивільних бранців, які знаходяться у полоні як з початку масштабного вторгнення, так і до того.
"Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші групи, на які так само звертаємо увагу. Такі рішення були прийняті сьогодні і будуть втілені в життя", - підкреслив Буданов.
З 6 серпня Збройні сили України проводять спецоперацію у Курській області, що в Росії. За даними ЗМІ, під час зачистки населених пунктів ЗСУ захопили у полон майже 2000 російських військових.
Зокрема, сьогодні повідомлялось, що бійці СБУ взяли у полон понад 100 російських військових у Курській області. Виявилось, що серед захоплених - вояки кадировського підрозділу "Ахмат".
Також відомо, що вчора українським захисникам вдалося взяти у полон ще 100 російських солдатів.
Цікаво і те, що за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, він розмовляв зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. Вперше такий діалог був ініційований російською стороною.
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