RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Особое внимание защитникам "Азовстали". Буданов назвал приоритет при обмене пленных

Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело ранены женщины и все, кто защищал "Азовсталь".

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на брифинге по результатам Ставки верховного главнокомандующего.

По словам Буданов, были согласованы соответствующие действия и принцип работы штаба по обмену пленными. В частности, Украина будет пытаться возвращать всех тяжело раненых и тяжело больных, всех женщин и всех, кто находится в плену долгий срок.

"Чем дольше он находится в плену, тем больше мы будем заниматься, чтобы вернуть такого человека", - сказал глава ГУР.

Также особое внимание будет уделено тем, кто защищал "Азовсталь" и попал в плен.

"Вопросу возвращения всех кто там был уделяем особое внимание", - отметил Буданов.

Кроме этого, Украина будет прилагать усилия для возвращения всех других гражданских пленников, которые находятся в плену как с начала масштабного вторжения, так и до того.

"Ну и не будем забывать о крымских татарах и других группах, на которые так же обращаем внимание. Такие решения были приняты сегодня и будут воплощены в жизнь", - подчеркнул Буданов.

Операция ВСУ в Курской области

С 6 августа Вооруженные силы Украины проводят спецоперацию в Курской области в России. По данным СМИ, при зачистке населенных пунктов ВСУ захватили в плен почти 2000 российских военных.

В частности, сегодня сообщалось, чтобойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области. Оказалось, что среди захваченных – воины кадыровского подразделения "Ахмат".

Также известно, что вчера украинским защитникам удалось пленить еще 100 российских солдат.

Интересно и то, что по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, он разговаривал со своей российской коллегой Татьяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне операции ВСУ в Курской области . Впервые подобный диалог был инициирован российской стороной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьКирилл БудановАзовціВойна в Украине