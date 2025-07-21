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Особлива новина подарує цим знакам Зодіаку крила щастя

Понеділок 21 липня 2025 19:31
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Особлива новина подарує цим знакам Зодіаку крила щастя Гороскоп на вівторок (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Вже цього вівторка на представників чотирьох знаків Зодіаку чекають радісні події. Новини, які готує для них доля, подарують щастя.

Кого ощасливить особлива звістка, розповідає РБК-Україна.

Козоріг

Гороскоп на 22 липня обіцяє вам особливу новину, яка буде несподіваною та дуже радісною. Щось, що заважало вам дихати на повні груди, нарешті піде з вашого життя та більше не буде отруювати все навколо своїм негативом. Проведіть цей день з користю для себе, зробіть те, про що давно думали. Почніть втілювати свої мрії у життя.

Близнюки

У вівторок вам різко захочеться змін, і це не просто так. Доля допоможе вам зробити перший крок та винагородить за сміливість гарними новинами. І якщо вам захочеться стрибати від щастя - робіть це і не думайте про те, що скажуть люди. Віддайтеся емоціям та не озирайтеся в минуле, вам слід спалити всі мости.

Скорпіон

Гороскоп на вівторок радить вам не зациклюватися на спогадах, а будувати плани й дозволити собі мріяти. Навіть амбітні ідеї матимуть право на існування, адже доля хоче вам допомогти. Для цього вона подарує радісні новини, які дадуть вам чітку впевненість в тому, що дива реальні.

Овен

Новини цього вівторка вас приємно здивують. Гороскоп обіцяє вам особливу подію, завдяки якій вам знову захочеться рухатися вперед та струсити з себе пил. Настав час для рішучих дій, не звертайте увагу на ворогів та злітайте вище за всіх. Ви гідні усіх сюрпризів, які вас знайдуть вже скоро.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Metro.

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