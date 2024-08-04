Особисто в руки або поштою. Що треба знати про правила вручення повісток

В Україні цьогоріч зазнали змін правила оповіщення під час мобілізації. Повістку військовозобов’язаному можуть видати як особисто в руки, так і надіслати поштою.
РБК-Україна в матеріалі зібрало, які бувають види повісток та коли вони вважаються правильно врученими особисто в руки чи поштовим відправленням.
Наразі під час мобілізації до районних ТЦК громадяни викликаються з метою:
Зокрема виклик громадян до ТЦК та СП здійснюється шляхом вручення (надсилання) повістки.
Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП у разі вручення повістки є:
Згідно з чинними нормами, повістку можуть видати практично в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях тощо.
Варто зауважити, що в разі не уточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання, повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.
Вже з 18 липня повістки можуть надсилати громадянам поштовим відправленням. Належним підтвердженням оповіщення в такий спосіб є:
Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, визнаються:
Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського чи прикордонника. Детальніше про головні правила закону в окремому матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна нещодавно пояснювало, що таке військово-обліковий документ, чим відрізняється електронний від паперового і коли його треба міняти.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: Facebook-сторінка Харківського ОТЦК та СП, постанова КМУ №560, закон 3633-IX.
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