Лично в руки или по почте. Что нужно знать о правилах вручения повесток

В Украине в этом году изменились правила оповещения во время мобилизации. Повестку военнообязанному могут выдать как лично в руки, так и отправить по почте.
РБК-Украина в материале собрало, какие бывают виды повесток и когда они считаются правильно врученными лично в руки или почтовым отправлением.
В настоящее время во время мобилизации в районные ТЦК граждане вызываются с целью:
В частности, вызов граждан в ТЦК и СП осуществляется путем вручения (отправки) повестки.
Надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП при вручении повестки являются:
Согласно действующим нормам, повестку могут выдать практически в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах и т.д.
Следует заметить, что в случае не уточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства, повестка направляется в его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.
Уже с 18 июля повестки могут посылать гражданам почтовым отправлением. Надлежащим подтверждением оповещения следующим образом является:
Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются:
Напомним, что согласно новому закону о мобилизации граждане Украины, мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника. Детальнее о главных правилах закона в отдельном материале РБК-Украина.
Также РБК-Украина недавно объясняло, что такое военно-учетный документ, чем отличается электронный от бумажного и когда его нужно менять.
При подготовке материала использовались Facebook-страница Харьковского ОТЦК и СП, постановление КМУ №560, закон 3633-IX.
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