Особисті документи можна пересилати за кордон: що дозволили у поштових відправленнях

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Громадяни зможуть відправити за кордон особисті документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 січня 2023 р. № 41.
Згідно з документом, крім закордонних паспортів також можна відправляти у міжнародних поштових відправленнях:
Крім того, під час дії воєнного стану та карантину дозволяється відправка внутрішніх паспортів та посвідчення особи на повернення в Україну.
Нагадаємо, українцям, які перебувають за кордоном, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний.
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