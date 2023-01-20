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Личные документы можно пересылать за границу: что разрешили в почтовых отправлениях

Фото: во время войны внутренний паспорт можно отправить по почте за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. Граждане смогут отправить за границу личные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 января 2023 г. №41.

Согласно документу, кроме загранпаспортов также можно отправлять в международных почтовых отправлениях:

  • разрешения на право ношения оружия,
  • трудовые книжки,
  • военные билеты,
  • документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, во время действия военного положения и карантина разрешается отправка внутренних паспортов и удостоверения личности на возвращение в Украину.

Напомним, украинцам, находящимся за границей, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный.

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