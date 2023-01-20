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Особисті документи можна пересилати за кордон: що дозволили у поштових відправленнях

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 09:49
Особисті документи можна пересилати за кордон: що дозволили у поштових відправленнях Фото: під час війни внутрішній паспорт можна відправити поштою за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Громадяни зможуть відправити за кордон особисті документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 січня 2023 р. № 41.

Згідно з документом, крім закордонних паспортів також можна відправляти у міжнародних поштових відправленнях:

  • дозволи на право носіння зброї,
  • трудові книжки,
  • військові квитки,
  • документи, що посвідчують особу.

Крім того, під час дії воєнного стану та карантину дозволяється відправка внутрішніх паспортів та посвідчення особи на повернення в Україну.

Нагадаємо, українцям, які перебувають за кордоном, дозволили отримувати відразу два паспорти: внутрішній та закордонний.

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