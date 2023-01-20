Особисті документи можна пересилати за кордон: що дозволили у поштових відправленнях

Фото: під час війни внутрішній паспорт можна відправити поштою за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Громадяни зможуть відправити за кордон особисті документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 січня 2023 р. № 41.

Згідно з документом, крім закордонних паспортів також можна відправляти у міжнародних поштових відправленнях: дозволи на право носіння зброї,

трудові книжки,

військові квитки,

документи, що посвідчують особу. Крім того, під час дії воєнного стану та карантину дозволяється відправка внутрішніх паспортів та посвідчення особи на повернення в Україну.