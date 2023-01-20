Личные документы можно пересылать за границу: что разрешили в почтовых отправлениях

Фото: во время войны внутренний паспорт можно отправить по почте за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. Граждане смогут отправить за границу личные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 января 2023 г. №41.

Согласно документу, кроме загранпаспортов также можно отправлять в международных почтовых отправлениях: разрешения на право ношения оружия,

трудовые книжки,

военные билеты,

документы, удостоверяющие личность. Кроме того, во время действия военного положения и карантина разрешается отправка внутренних паспортов и удостоверения личности на возвращение в Украину.