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В основную программу вузов могут ввести обучение предпринимательству, - Федоров

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Пятница 11 февраля 2022 18:13
В основную программу вузов могут ввести обучение предпринимательству, - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (прессслужба Министерства цифровой трансформации Украины)
Автор: Сергей Пышкин

К основной программе высших учебных заведений Украины могут добавить обучение предпринимательству. Уже есть гриф от Министерства образования.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, Минцифры разработало пилотную программу, в которой приняли участие 86 вузов. Через некоторое время проект проверили и в школах. С обучением предпринимательству Украине помогали международные доноры.

Студенты, изучающие предмет имеют возможность в будущем защищать свои идеи и в фонде стартапов.

"Программу разрабатывали предприниматели с опытом. Ее задача - изменить мышление, рассказать о предпринимательстве и вдохновить людей создавать бизнес. Предмет был факультативным в рамках "пилота". Уже есть гриф от Министерства образования Украины", - отметил Федоров.

Как отметил министр, "инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами" может быть непрофильным предметом, в связи с чем достаточно будет получить зачет.

РБК-Украина взяло блицинтервью у министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, во время которого он раскрыл некоторые из подробностей относительно новой функции опроса в "Дія", электронной гривне и многого другого.

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Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации
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