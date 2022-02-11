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В основну програму вишів можуть ввести навчання підприємництву, - Федоров

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П'ятниця 11 лютого 2022 18:13
В основну програму вишів можуть ввести навчання підприємництву, - Федоров Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (пресслужба Міністерства цифрової трансформації України)
Автор: Сергій Пишкін

До основної програми вищих навчальних закладів України можуть додати навчання підприємництву. Вже є гриф від Міністерства освіти.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, Мінцифри розробило пілотну програму, у якій взяли участь 86 вишів. Через деякий час проєкт перевірили й в школах. З навчанням підприємництву Україні допомагали міжнародні донори.

Студенти, які вивчають предмет мають можливість в майбутньому захищати свої ідеї і у фонді стартапів.

"Програму розробляли підприємці з досвідом. Її завдання - змінити мислення, розповісти про підприємництво і надихнути людей створювати бізнес. Предмет був факультативним в рамках "пілота". Вже є гриф від Міністерства освіти України”, - відзначив Федоров.

Як зауважив міністр, "інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами" може бути непрофільним предметом, у зв’язку з чим достатньо буде отримати залік.

РБК-Україна взяло бліцінтерв'ю у міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, під час якого він розкрив деякі з подробиць щодо нової функції опитування в "Дії", електронної гривні та багато чого іншого.

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Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації
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