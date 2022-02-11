В основну програму вишів можуть ввести навчання підприємництву, - Федоров
До основної програми вищих навчальних закладів України можуть додати навчання підприємництву. Вже є гриф від Міністерства освіти.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, Мінцифри розробило пілотну програму, у якій взяли участь 86 вишів. Через деякий час проєкт перевірили й в школах. З навчанням підприємництву Україні допомагали міжнародні донори.
Студенти, які вивчають предмет мають можливість в майбутньому захищати свої ідеї і у фонді стартапів.
"Програму розробляли підприємці з досвідом. Її завдання - змінити мислення, розповісти про підприємництво і надихнути людей створювати бізнес. Предмет був факультативним в рамках "пілота". Вже є гриф від Міністерства освіти України”, - відзначив Федоров.
Як зауважив міністр, "інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами" може бути непрофільним предметом, у зв’язку з чим достатньо буде отримати залік.
РБК-Україна взяло бліцінтерв'ю у міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, під час якого він розкрив деякі з подробиць щодо нової функції опитування в "Дії", електронної гривні та багато чого іншого.