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В основном россияне и сепаратисты: Гайдай о регулярных обстрелах Луганской области

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 17:23
В основном россияне и сепаратисты: Гайдай о регулярных обстрелах Луганской области Фото: шелова Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Ульяна Безпалько

К обстрелу Луганской области в основном прибегают именно российские военные и сепаратисты, которые в течение восьми лет регулярно открывали огонь по позициям ВСУ. Мобилизованные не умеют пользоваться артиллерией или же реактивными установками.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал председатель Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

"Это в основном русские и те сепаратисты, которые восемь лет и до этого обстреливали наши позиции. Здесь просто логично: свежемобилизованные люди не умеют стрелять из артиллерии или из реактивных установок. А недавно мобилизованных людей - работников каких фирм, учителей - которых просто хватают на улице и суют на передовую, то они просто погибают сотнями, потому что они не умеют воевать, они не подготовлены, они не одеты в защитные бронежилеты или каски. Это просто ужас", - заявил Гайдай.

Также председатель ОГА отметил, что накануне войны на временно оккупированных территориях проходила первая волна мобилизации. Сейчас же боевики планируют начать вторую волну во время которой в армию будут забирать и студентов.

Напомним, РБК-Украина писало и о гуманитарной, а также ситуации безопасности на территории Луганской области.

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