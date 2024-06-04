Основний воротар приєднався до табору збірної України перед Євро-2024

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін прибув у розташування національної команди України, що готується до чемпіонату Європи 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X УАФ.
25-річний українець поповнив лави "синьо-жовтих". Команда Сергія Реброва раніше розпочала підготовку до Євро-2024 на німецькій землі.
Лунін приєднався до збірної України пізніше, оскільки дійшов із "Реалом" до фіналу Ліги чемпіонів. Вирішальне протистоння проти дортмундської "Боруссії" (2:0) він провів на лаві запасних. Утім, отримав час на святкування перемоги з "вершковими".
Навесні Лунін став основним воротарем "синьо-жовтих" у плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи. Натомість в спарингу проти збірної Німеччини напередодні місце в рамці отримав голкіпер лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін. Він залишив ворота сухими.
Після травми Тібо Куртуа на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу Аррісабалагу, тож статус дублера для українця не змінився. Утім, у листопаді він виграв конкуренцію за місце в старті.
Лунін став основним стражем воріт "Реала" до кінця квітня. Зокрема, він зіграв 8 матчів у Лізі чемпіонів. Українець був основним кіпером у всіх матчах плей-офф головного єврокубка, крім фіналу.
Загалом провів за "Реал" 48 матчів у всіх турнірах, 16 із них – "сухі". Завоював у складі гранда два чемпіонські титули Ла Ліги, Кубок і два Суперкубка Іспанії, два трофеї Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.
До слова, напередодні збірна України звела внічию з Німеччиною спаринг перед Євро-2024.
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