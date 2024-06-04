Основний воротар приєднався до табору збірної України перед Євро-2024

25-річний українець поповнив лави "синьо-жовтих". Команда Сергія Реброва раніше розпочала підготовку до Євро-2024 на німецькій землі.

Лунін приєднався до збірної України пізніше, оскільки дійшов із "Реалом" до фіналу Ліги чемпіонів. Вирішальне протистоння проти дортмундської "Боруссії" (2:0) він провів на лаві запасних. Утім, отримав час на святкування перемоги з "вершковими".

Навесні Лунін став основним воротарем "синьо-жовтих" у плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи. Натомість в спарингу проти збірної Німеччини напередодні місце в рамці отримав голкіпер лісабонської "Бенфіки" Анатолій Трубін. Він залишив ворота сухими.

Андрій Лунін у сезоні 2023/24

Після травми Тібо Куртуа на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу Аррісабалагу, тож статус дублера для українця не змінився. Утім, у листопаді він виграв конкуренцію за місце в старті.

Лунін став основним стражем воріт "Реала" до кінця квітня. Зокрема, він зіграв 8 матчів у Лізі чемпіонів. Українець був основним кіпером у всіх матчах плей-офф головного єврокубка, крім фіналу.

Загалом провів за "Реал" 48 матчів у всіх турнірах, 16 із них – "сухі". Завоював у складі гранда два чемпіонські титули Ла Ліги, Кубок і два Суперкубка Іспанії, два трофеї Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.