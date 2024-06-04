Основной вратарь присоединился к лагерю сборной Украины перед Евро-2024

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прибыл в расположение национальной команды Украины, которая готовится к чемпионату Европы 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X УАФ.
25-летний украинец пополнил ряды "сине-желтых". Команда Сергея Реброва ранее начала подготовку к Евро-2024 на немецкой земле.
Лунин присоединился к сборной Украины позже, поскольку дошел с "Реалом" до финала Лиги чемпионов. Решающее противостояние против дортмундской "Боруссии" (2:0) он провел на скамье запасных. Впрочем, получил время на празднование победы со "сливочными".
Весной Лунин стал основным вратарем "сине-желтых" в плей-офф квалификации к чемпионату Европы. В спарринге же против сборной Германии накануне место в рамке получил голкипер лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин. Он оставил ворота сухими.
После травмы Тибо Куртуа на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу Аррисабалагу, так что статус дублера для украинца не изменился. В ноябре он выиграл конкуренцию за место в старте.
Лунин стал основным стражем ворот "Реала" до конца апреля. В частности, он сыграл 8 матчей в Лиге чемпионов. Украинец был основным кипером во всех матчах плей-офф главного еврокубка, кроме финала.
В общей сложности провел за "Реал" 48 матчей во всех турнирах, 16 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда два чемпионских титула Ла Лиги, Кубок и два Суперкубка Испании, два трофея Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.
К слову, накануне сборная Украины свела вничью с Германией спарринг перед Евро-2024.
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