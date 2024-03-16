Основний союзник. Допомога КНДР критично важлива для Росії, - Буданов

"Зараз основний військовий союзник РФ - це КНДР, яка постачає величезні обсяги озброєнь. Це для них критично важливо. Воювати без цього їм буде критично важко", - сказав Буданов.

За його словами, допомога від Білорусі та Ірану, - це обмежені обсяги. Це робиться свідомо цими країнами.

"Так, вони допомагають, але поки що з розуму не зійшли. Це коло (союзників РФ - ред.) не реально розширити. Вони намагалися працювати з Африкою, з Латинською Америкою. Але що вони там можуть взяти? Ті обсяги озброєнь, боєприпасів чи людського ресурсу - він є у дуже обмеженого кола країн. Ну от почали вони відновлювати різко співпрацю з Кубою, ну забрали трошки запчастин до авіації, набрали населення на контракт. І що з того? Це не серйозно. А Північна Корея - це серйозна проблема", - наголосив глава ГУР.

КНДР постачає Росії ракети

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Білому домі заявили, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.

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