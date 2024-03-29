UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Основним завданням НАТО на даний момент є допомога Україні, - президент Литви

Архівне фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Основним завданням Північноатлантичного альянсу наразі є допомога Україні у війні з Росією.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Він звернувся до союзників на церемонії, присвяченій 20-річчю вступу Литви до НАТО. Науседа подякував їм за єдність і твердість у зобов'язаннях колективної оборони.

"Зобов'язання союзників ми бачимо скрізь - вони охороняють наше небо, поруч із нами стоять військові союзників. Ми цінуємо готовність наших союзників захищати й обороняти кожен сантиметр Альянсу, однак і самі серйозно ставимося до питання безпеки", - сказав президент Литви.

За його словами, сьогодні Литва виділяє на оборону 2,75% ВВП, а в майбутньому країна готова буде збільшити це число. 

"У своїй промові він зазначив, що основне завдання НАТО наразі - допомогти Україні та зупинити Росію", - пише видання. 

Підтримка України з боку НАТО

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на полі бою в Україні продовжує залишатися складна ситуація. За його словами, союзники по НАТО передають 99% усієї військової допомоги.

Пізніше голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна ще може домогтися успіху у своїй боротьбі проти Росії. Однак партнери повинні збільшити свою допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЛитваВійна в Україні