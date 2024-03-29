Основной задачей НАТО на данный момент является помощь Украине, - президент Литвы

Основной задачей Североатлантического альянса сейчас является помощь Украине в войне с Россией.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Он обратился к союзникам на церемонии, посвященной 20-летию вступления Литвы в НАТО. Науседа поблагодарил их за единство и твердость в обязательствах коллективной обороны.
"Обязательства союзников мы видим везде - они охраняют наше небо, рядом с нами стоят военные союзников. Мы ценим готовность наших союзников защищать и оборонять каждый сантиметр Альянса, однако и сами серьезно относимся к вопросу безопасности", - сказал президент Литвы.
По его словам, сегодня Литва выделяет на оборону 2,75% ВВП, а в будущем страна готова будет увеличить это число.
"В своей речи он отметил, что основная задача НАТО сейчас - помочь Украине и остановить Россию", - пишет издание.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. По его словам, союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.
Позже глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина еще может добиться успеха в своей борьбе против России. Однако партнеры должны увеличить свою помощь.
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