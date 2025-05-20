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Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв

Вівторок 20 травня 2025 08:27
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Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв Ілюстративне фото: Генштаб оновив карти бойових дій (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вздовж всієї лінії фронту протягом минулої доби було зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучив 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 - із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Пигарівка Сумської області;
  • Новопіль, Донецької області;
  • Гуляйполе, Темирівка, Степногірськ, Малинівка, Мала Токмачка, Запорізької області;
  • Козацьке, Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Лиманському напрямку сталося 23 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед - успіху не мали.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керовані авіаційні бомби, та здійснив 227 обстрілів, сім із яких - із реактивних систем залпового вогню.
Основні удари росіян - Покровськ, Торецьк і Лиман: Генштаб оновив карти боїв
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 105 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.

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