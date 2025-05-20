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Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев

Вторник 20 мая 2025 08:27
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Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев Иллюстративное фото: Генштаб обновил карты боевых действий (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вдоль всей линии фронта в течение минувших суток было зафиксировано 177 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых авиационных бомб, привлек 2882 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Пигаревка Сумской области;
  • Новополь, Донецкой области;
  • Гуляйполе, Темировка, Степногорск, Малиновка, Малая Токмачка, Запорожской области;
  • Казацкое, Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Купянском направлении вчера состоялось три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 13 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Багатира и Зеленого Поля.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиационные бомбы, и совершил 227 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.
Основные удары россиян - Покровск, Торецк и Лиман: Генштаб обновил карты боев
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 118 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 105 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.

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